Майже 60% німців підтримують рішення свого уряду не постачати зброю в Україну, - опитування

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє DW.



Близько 59% опитаних респондентів у Німеччині підтримали відмову уряду надавати летальне озброєння Україні.



За надання зброї у відповідь на заклики української влади виступили 20%. Ще 21% опитаних ніяк не відповів на це питання.



Проти постачання летального озброєння Україні виступають прихильники усіх партій, які представлені у Бундестазі. Найбільше їх серед виборців Лівої партії - 71%, і "Альтернативи для Німеччини" - 67%. Тих, хто не підтримує постачання Україні зброї, найменше серед виборців двох правлячих партій - "Союзу 90/Зелених" (55%) і Вільної демократичної партії (54%).

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

21 січня Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну.

22 січня Дмитро Кулеба розповів, що спроби України отримати зброю через систему закупівель НАТО блокують Німеччина та Нідерланди. Він також сказав, що українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні.

26 січня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО.

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