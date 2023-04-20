Майже всі миколаївці, які покинули місто після 24 лютого 2022-го, повернулися додому
Майже всі мешканці Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області, які виїхали з регіону після початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися додому. Зараз там перебуває понад 400 тисяч людей
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"З 11 листопада, коли звільнили правобережжя Дніпра на Херсонщині та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, більше ніж 400 тисяч, за довоєнної чисельності міста - 460 тисяч... У регіоні теж майже всі повернулися", - сказав Кім.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Кінбурнській косі, голова ОВА наголосив, що ЗСУ працюють над її звільненням від російських окупантів.
"Багато розповісти не можу, ми моніторимо майже щодня, в тому числі і за допомогою супутникових знімків. Ми вважаємо так: про ситуацію на Кінбурнській косі потрібно питати у жителів, які зараз не мають змоги зв'язуватися щодня та інформувати. Непрямо можна сказати, судячи з обстрілів Очакова: якщо обстрілів менше, то ситуація краща. Наші Збройні сили працюють. Успіхи також є", - додав Кім.
- Служба безпеки України зібрала докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Завдяки йому окупанти 26-30 червня дійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах.
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