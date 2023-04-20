Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З 11 листопада, коли звільнили правобережжя Дніпра на Херсонщині та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, більше ніж 400 тисяч, за довоєнної чисельності міста - 460 тисяч... У регіоні теж майже всі повернулися", - сказав Кім.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Кінбурнській косі, голова ОВА наголосив, що ЗСУ працюють над її звільненням від російських окупантів.

"Багато розповісти не можу, ми моніторимо майже щодня, в тому числі і за допомогою супутникових знімків. Ми вважаємо так: про ситуацію на Кінбурнській косі потрібно питати у жителів, які зараз не мають змоги зв'язуватися щодня та інформувати. Непрямо можна сказати, судячи з обстрілів Очакова: якщо обстрілів менше, то ситуація краща. Наші Збройні сили працюють. Успіхи також є", - додав Кім.