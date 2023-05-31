Мазепа з Concorde Capital допомагав російському олігарху Дерипасці врятувати активи в Україні, - ЦПК

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, донедавна кар’єрами володів австрійський концерн STRABAG SE, 25% акцій якого належать Дерипасці через Rasperia Trading Ltd. Дерипаска перебуває під санкціями України та США з 2018 року. Але це не завадило STRABAG SE за кілька місяців до повномасштабного вторгнення продати два цих кар’єри офшорній фірмі Samsta Limited, бенефіціаром якої вказаний громадянин Німеччини Флоріан Гут.

"Під час засідань апеляції ВАКС йшлося, що бенефіціарами угоди була низка українських бізнесменів, зокрема і Ігор Мазепа. Мазепа і його партнери не могли не розуміти, що цією угодою допомагають Дерипасці рятувати свої активи", - твердить Шабунін.

Також, за його словами, за 6 днів до рішення ВАКС про конфіскацію активів Дерипаски активи спробували продати ще раз. Відповідну угоду Samsta Limited та Overin Limited уклали 10 лютого 2023 року. Депозитарною установою в цій угоді виступила ТОВ "НОВАВЕСТ", власником якої є Мазепа.

"Лишається єдине питання. Чи отримав Дерипаска свою долю від продажу карʼєрів одразу (а це більше 750 тис. дол.) чи майно було куплене на номінала Флоріана Гута, а російський олігарх і далі може впливати на діяльність українських підприємств. Фінально дізнатися про це маємо під час наступного засідання по Дерипасці у апеляції ВАКС 6 червня", - підсумував Шабунін.