Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, минулого літа 24-річний Кіліан Мбаппе вирішив відмовитися від бонусної виплати у 100 млн євро. Завдяки цьому французу вдалось домовитись з босами ПСЖ і повернутись до тренувань з одноклубниками.

У контракті Кіліана Мбаппе був прописаний на бонус у 100 млн євро за те, що француз залишиться у команді на сезон 2023/24. Проте минулого літа між сторонами стався конфлікт, адже форвард зажадав покинути парижан.

Водночас Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ та має намір піти з команди наступного літа.

Кар'єра Кіліан Мбаппе

Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони. Вже через рік француз зможе безплатно піти з ПСЖ, якщо не підпише новий контракт.

За свою кар'єру 24-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 265 матчів, забив 215 голів та віддав 98 результативних передач.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.