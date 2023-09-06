Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився від 100 млн євро, щоб відновити тренування з французькою командою
Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, минулого літа 24-річний Кіліан Мбаппе вирішив відмовитися від бонусної виплати у 100 млн євро. Завдяки цьому французу вдалось домовитись з босами ПСЖ і повернутись до тренувань з одноклубниками.
У контракті Кіліана Мбаппе був прописаний на бонус у 100 млн євро за те, що француз залишиться у команді на сезон 2023/24. Проте минулого літа між сторонами стався конфлікт, адже форвард зажадав покинути парижан.
Водночас Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ та має намір піти з команди наступного літа.
Кар'єра Кіліан Мбаппе
Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони. Вже через рік француз зможе безплатно піти з ПСЖ, якщо не підпише новий контракт.
За свою кар'єру 24-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 265 матчів, забив 215 голів та віддав 98 результативних передач.
Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.
- 5 липня новим головним тренером французького ПСЖ став іспанець Луїс Енріке, який тренував "Барселону".
- Після цього президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум.
- 9 липня стало відомо, що Кіліан Мбаппе не бачить можливостей для розвитку у паризькій команді.
- Форвард тривалий час не тренування з командою і фактично пропустив передсезонну підготовку.
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