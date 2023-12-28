McDonald's відкрив ресторан у Бучанському районі Київщини

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Економічна правда".

Зазначається, що це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп", раніше в листопаді цього року на ньому відкрився McDonald’s у Житомирській області.

У керівництві зазначили, що новий ресторан площею 430 кв. метрів розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі.

"Як решта ресторанів країни, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і робота відновлюватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги", - повідомили у McDonald’s.

"Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць", - додали там.