McDonald's відкрив ресторан у Бучанському районі Київщини
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила новий заклад у Стоянці Бучанського району на Київщині. Він став сотим рестораном мережі в Україні
Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Економічна правда".
Зазначається, що це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп", раніше в листопаді цього року на ньому відкрився McDonald’s у Житомирській області.
У керівництві зазначили, що новий ресторан площею 430 кв. метрів розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі.
"Як решта ресторанів країни, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і робота відновлюватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги", - повідомили у McDonald’s.
"Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць", - додали там.
McDonalds в Україні
З початком повномасштабного вторгнення РФ McDonald’s закрив усі свої ресторани в Україні.
19 червня 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні. У компанії казали, що відкриють ресторани тоді, коли будуть упевнені в безпеці співробітників і відвідувачів.
І вже у вересні 2022 року McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.
З 25 жовтня мережа ресторанів відновила роботу в Тернополі й Борисполі. 18 жовтня McDonald's - у Львові, у листопаді відкрилися ще два заклади. Також ресторани поновили роботу того ж місяця у Хмельницькому і Черкасах.
З 1 червня 2023 року поновив роботу заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Кривому Розі Дніпропетровської області.
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