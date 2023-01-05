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McDonald's виходить з ринку Казахстану через обмеження в постачанні російського м'яса

5 січня, 2023 четвер
14:25
Світ McDonald's

Мережа ресторанів McDonald's припиняє роботу в Казахстані, однак ТОВ "Food Solutions KZ", яке керувало нею, планує оголосити про відновлення діяльності під новою назвою

Про це мовиться в тексті пресслужби McDonald's у Казахстані.

"Мережа ресторанів швидкого обслуговування під управлінням ТОВ "Food Solutions KZ" припиняє роботу під брендом McDonald's у Казахстані через обмеження у постачанні", - пишуть у пресрелізі.

Однак представники компанії заявили: про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування під новою назвою буде оголошено найближчим часом.

Компанія ТОВ "Food Solutions KZ" працює в Казахстані понад 6 років та має 24 ресторани McDonald's у містах: Алмати, Астана, Атирау, Актобе, Костанай та Караганда.

Bloomberg, своєю чергою, повідомляв, що американська мережа McDonaldʼs має намір покинути Казахстан через заборону на закупівлю м'яса в російських постачальників. Агенція посилалася на джерела, які бажають лишитися анонімними.

"Казахський бізнес не міг закуповувати м’ясні котлети від місцевих або європейських постачальників, оскільки вищі ціни та витрати на транспортування товарів через величезну країну зробили б його збитковим", - зазначили в Bloomberg.

  • Нагадаємо,8 березня McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. 
  • 16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.
  • 12 червня повідомлялося, що в Росії на зміну McDonald's прийде мережа ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".  
  • 11 листопада стало відомо, що ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок.  
  • Від 18 листопада 2022 року McDonald's у Казахстані тимчасово призупинив роботу всіх своїх ресторанів.

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Суспільство
Економіка
Казахстан
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