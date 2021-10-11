Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у мільярд, - нардеп Кузьмін

Про це повідомив народний депутат Ренат Кузьмін у Facebook.



Нардеп додав, що РНБО наклало на Медведчука санкції і тому заборонено здійснювати фінансові операції.



"Медведчуку тільки що вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий", - написав він.

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