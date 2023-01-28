Медведєв виконує функцію подразнювача для Заходу, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окрім Медведєва, щось не чути, щоб хтось відкривав рота з найближчого до Путіна керівництва щодо ядерної війни. Уже місяць-півтора такого нема, і сам Путін намагається уникати цієї риторики, або ж від МЗС РФ все це лунає вже більш "миролюбно". А Медведєв улюбленець Путіна і ніколи не змінював свого стану відносно патрона, який завжди вважав його близькою довіреною особою. Медведєв дотримався всіх правил: пішов у 2012 році, поступився місцем хазяїнові кабінету. Це дуже важливий чинник, який збереже стосунки між Путіним і Медведєвим надовго. Медведєву дозволяється більше, ніж решті. Путін взагалі схильний до фаворитизму, він когось присуває, відсуває, карає, тоді пробачає. Медведєву дозволяється говорити все, що він вважає за потрібне і його не осмикують", - пояснив опозиціонер.

Марк Фейгін зазначив одну з версій, що за допомогою Медведєва "тестують" реакцію Заходу, як вони поставляться до таких диких заяв.

"Друга версія, що сам Медведєв отримав від Путіна таку собі індульгенцію, дозвіл, і вважає, що знову може стати частиною якогось транзиту або схеми, через яку він знову посяде у кабінеті Кремля. Можливо, він має якусь ідею-фікс, зображати з себе "маленького Путіна", що він впорався б з функціями Путіна. Адже Медведєв просто клінічний дурень і він це доводив ще у 2008 й 2012 роках. У політичному й історичному аспекті та людина, яка сама добровільно пішла з влади в Росії, завжди вважається дурнем. Справедливо чи ні, але так вважається у цій системі. І до нього таке ставлення в апараті. А Медведєв, як би там не було, є продуктом цього апарату, так само як і Путін. Ну, можливо, апарат спецслужб більше Путіна, і тому Медведєв ніколи не здобуде там симпатій. Але що стосується Заходу, він, схоже, виконує якусь важливу публічну функцію подразнювача цього ж таки Заходу. Щоб можна було сказати: "Ну, що там Медведєв? Треба розмовляти з нами, з серйозними людьми, з Патрушевим, Путіним, можна з Наришкіним главі ЦРУ зустрічатися. А Діма що? Діма випиває, йому можна", - прокоментував Фейгін.

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