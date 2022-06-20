Медведєв зайняв місце Жириновського у кремлі, - Клімкін
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що навряд чи серед людей, до яких дослуховується Путін, є Медведєв
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".
"Медведєв (заступник голови радбезу РФ, - ред.) хоче бути після Путіна. Для цього його піарники будуть писати йому будь-яку маячню, щоб він виглядав "крутим" на фоні росіян. Він своєю "крутістю" все більше схожий на Жириновського. Там знайшли Слуцького (фракцію ЛДПР у держдумі РФ очолив Леонід Слуцький, - ред.) на місце Жириновського, але в сучасній системі кремля місце Жириновського все більше займає Медведєв. До слів Медведєва не треба дослухатися. Медведєв не приймає рішення у кремлі. Навряд чи серед людей до яких дослуховується Путін є Медведєв", - зауважив Клімкін.
Також ексміністр закордонних справ додав, що Росіяни змінили тактику й хочуть вигризати нашу землю.
"Путін не зупиниться. Путін зупиниться тільки тоді, коли ми його зупинимо. Я не вірю, що санкції зупинять Путіна. У нього в голові бажання увійти в російські підручники історії. Росія ніколи не буде частиною Європи. У Путіна в голові одне: Захід - це ворог", - наголосив Клімкін.
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