Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Лусаїлі і закінчився з рахунком 2:1 на користь Мексики. У ворота Саудівської Аравії забили Луїс Чавес і Генрі Мартін.

У Мексики до останніх хвилин залишались шанси на вихід у плей-офф, для цього їм потрібно було перемогти з перевагою у 3 голи. Але на 95-й хвилині Салем Аль-Давсарі позбавив мексиканців шансів на 1/8 фіналу.

Після 3-х матчів перемогу у групі C здобула команда Аргентини, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Польщі, у них 4 бали.

Чотири очки також набрала Мексика, але за додатковими показниками вони поступились полякам. Остання позиція і 3 бали у Саудівської Аравії.

В 1/8 фіналу ЧС збірна Аргентини зіграє проти Австралії. Суперник Польщі - Франція.

ЧС-2022

3-й тур. Група C

30 листопада

Саудівська Аравія - Мексика 1:2

Голи: Аль-Давсарі, 90+5 - Мартін, 47, Чавес, 52

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb