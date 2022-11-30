Мексика перемогла Саудівську Аравію, але вилетіла з чемпіонату світу
У 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Мексики перемогла Саудівську Аравію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Лусаїлі і закінчився з рахунком 2:1 на користь Мексики. У ворота Саудівської Аравії забили Луїс Чавес і Генрі Мартін.
У Мексики до останніх хвилин залишались шанси на вихід у плей-офф, для цього їм потрібно було перемогти з перевагою у 3 голи. Але на 95-й хвилині Салем Аль-Давсарі позбавив мексиканців шансів на 1/8 фіналу.
Після 3-х матчів перемогу у групі C здобула команда Аргентини, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Польщі, у них 4 бали.
Чотири очки також набрала Мексика, але за додатковими показниками вони поступились полякам. Остання позиція і 3 бали у Саудівської Аравії.
В 1/8 фіналу ЧС збірна Аргентини зіграє проти Австралії. Суперник Польщі - Франція.
ЧС-2022
3-й тур. Група C
30 листопада
Саудівська Аравія - Мексика 1:2
Голи: Аль-Давсарі, 90+5 - Мартін, 47, Чавес, 52
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