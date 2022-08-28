Про це Клімас заявив у інтерв'ю каналу ESNEWS в YouTube.

За його словами, команда Усика має намір організувати бій з Ф'юрі вже цієї зими в одній з країн Близького Сходу.

"Усик має перемогти Ф’юрі. Так само як ми зробили це в бою з Джошуа. Ми маємо намір влаштувати поєдинок з Ф’юрі наприкінці цього або на початку наступного року на Близькому Сході", - сказав Клімас.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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