Менеджер Усика розповів, коли може відбутися бій з Ф'юрі
Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що український боксер може провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Тайсона Ф'юрі взимку
Про це Клімас заявив у інтерв'ю каналу ESNEWS в YouTube.
За його словами, команда Усика має намір організувати бій з Ф'юрі вже цієї зими в одній з країн Близького Сходу.
"Усик має перемогти Ф’юрі. Так само як ми зробили це в бою з Джошуа. Ми маємо намір влаштувати поєдинок з Ф’юрі наприкінці цього або на початку наступного року на Близькому Сході", - сказав Клімас.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- 27 серпня Тайсон Ф'юрі відмовився звільнити титул чемпіона світу WBC.
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