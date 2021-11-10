Меркель попросила Путіна вплинути на ситуацію з мігрантами біля кордонів ЄС, очільник РФ порадив домовлятися з владою Білорусі

Про це повідомив у Twitter речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.



"Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це", - написав Зайберт.



Путін натомість запропонував представникам ЄС домовлятися напряму з самопроголошеною владою Білорусі.



"Докладно розглянуто ситуацію з біженцями на кордонах Білорусі з країнами ЄС. Висловлено занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи. Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн - членів Євросоюзу з Мінськом", - повідомляє сайт Кремля.



У пресслужбі Кремля зазначили, що Путін і Меркель домовлилися продовжити діалог із цього питання.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit Präsident Putin zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze telefoniert. Sie unterstrich, dass die Instrumentalisierung von Migranten durch das belarussische Regime unmenschlich und inakzeptabel sei und bat Präs. Putin, auf dieses einzuwirken. — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 10, 2021