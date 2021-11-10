Меркель попросила Путіна вплинути на ситуацію з мігрантами біля кордонів ЄС, очільник РФ порадив домовлятися з владою Білорусі
У середу, 10 листопада, виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель попросила президента РФ Володимира Путіна вплинути на ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні
Про це повідомив у Twitter речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
"Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це", - написав Зайберт.
Путін натомість запропонував представникам ЄС домовлятися напряму з самопроголошеною владою Білорусі.
"Докладно розглянуто ситуацію з біженцями на кордонах Білорусі з країнами ЄС. Висловлено занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи. Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн - членів Євросоюзу з Мінськом", - повідомляє сайт Кремля.
У пресслужбі Кремля зазначили, що Путін і Меркель домовлилися продовжити діалог із цього питання.
- Нагадаємо, станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть регулярно спільно патрулювати білоруську територію
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