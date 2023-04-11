Мешканець Київщини натрапив на протитанкову гранату
У Вишгородському районі Київщини місцевий житель виявив реактивну протитанкову гранату. Неподалік правоохоронці знайшли ще 4 протитанкові міни ТМ-62М
Про це повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов.
Зазначається, що мешканець Вишгородського району вирішив скоротити шлях та пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату.
"Чоловік негайно викликав правоохоронців. Фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії та виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М", - ідеться у повідомленні.
Через небезпечність виявлених предметів вибухотехніки Київщини провели контрольоване знешкодження боєприпасів.
- Жителя Херсонщини доправлено до лікарні після того, як він самостійно намагався очистити поле від мін "пелюсток" біля населеного пункту Архангельське.
- У неділю, 9 квітня, в Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець підірвався на міні "пелюстці" на власному городі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе