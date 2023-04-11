Про це повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов.

Зазначається, що мешканець Вишгородського району вирішив скоротити шлях та пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату.

"Чоловік негайно викликав правоохоронців. Фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії та виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М", - ідеться у повідомленні.

Через небезпечність виявлених предметів вибухотехніки Київщини провели контрольоване знешкодження боєприпасів.