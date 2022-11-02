Мешканці Київщини можуть чути вибухи: тренуються сапери
У середу, 2 листопада, у Бучанському та Вишгородському районах ліквідуватимуть боєприпаси, залишені окупантами, та тренуватимуться сапери
Про це повідомили в Київській ОВА.
Зазначають, що в Бучанському районі відбудуться планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів, що їх залишили окупанти. Вони триватимуть з 10:00 до 15:00.
У Вишгородському районі триватимуть навчання саперів.
Через це в деяких громадах області можна буде чути вибухи.
"Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися до укриттів", - написали в ОВА.
- 1 листопада на Київщині також відбулися навчання саперів.
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