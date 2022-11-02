Мешканці Київщини можуть чути вибухи: тренуються сапери

Про це повідомили в Київській ОВА.

Зазначають, що в Бучанському районі відбудуться планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів, що їх залишили окупанти. Вони триватимуть з 10:00 до 15:00.

У Вишгородському районі триватимуть навчання саперів.

Через це в деяких громадах області можна буде чути вибухи.

"Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися до укриттів", - написали в ОВА.

1 листопада на Київщині також відбулися навчання саперів.