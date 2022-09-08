Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Спроби військового командування РФ розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату. Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина – небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти", - йдеться у повідомленні.

Також на фоні подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в "оперативній групі військ РФ у Придністров’ї". А через обмежену кількість воєнного контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих. Окрім цього спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

1 вересня Лавров пригрозив Молдові війною в разі "загрози" окупантам Придністров'я.

У серпні Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я.

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