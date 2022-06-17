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Мешканця Дніпра викрили на продажу гуманітарки з Польщі на 1,3 млн грн

17 червня, 2022 п'ятниця
14:30
Кримінал гуманітарна допомога

Прокуратура викрила та повідомили про підозру мешканця м. Дніпро за незаконний продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Зловмисника затримали під час передачі 1 млн 350 тис. грн

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Мешканець Дніпра отримав вантаж з гумдопомогою - продукти з Польщі для українців, які постраждали від російської агресії.

"В подальшому він вирішив реалізувати частину гумдопомоги. Для цього він знайшов підприємця, який погодився купити 38 тис. одиниць м’ясної консерви за ціною удвічі нижчою за ринкову", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали під час отримання 1 млн 350 тис. грн за продаж гуманітарної допомоги.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 100 тис. одиниць продукції, гроші, мобільні телефони та автомобіль.

Зловмиснику повідомили про підозру за незаконний продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

  • Чоловіки з Дніпропетровщини під час воєнного стану втекли за кордон з підроблені документи. А після налагодили там бізнес - перепродавали військову амуніцію, щонайменше утричі піднімаючи ціну на товар. Загалом встигли заробити понад 60 млн грн.
  • 7 червня на Львівщині за використання гуманітарної допомоги не за призначенням п’ятьом особам повідомили про підозру.
  • 6 червня, суд обрав запобіжний захід заступнику голови Чернівецької обласної військової адміністрації Артуру Мунтяну. Його підозрюють у розкраданні гуманітарки.
  • На Одещині керівник Центру гуманітарної допомоги налаштував бізнес з продажу товарів призначених для військових та переселенців, які надавали українці або партнери з Європи. Зловмиснику повідомили про підозру.
  • 5 травня СБУ затримала у Львові колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації у 2016-2021 роках Романа Матиса і головного редактора скандального видання Mind.UA Євгена Шпитка. Експосадовця ЛОДА разом із поплічником звинувачують у розкраданні гуманітарної допомоги.

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прокуратура
Дніпро
продаж
війна з Росією
незаконний продаж
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