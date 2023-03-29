Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мессі забив на 20-й, 33-й та 37-й хвилинах. Перший з цих голів став для форварда сотим у складі національної команди. Аргентина у підсумку перемогла Кюрасао з рахунком 7:0.

35-річний Ліонель Мессі виступає за збірну з 2004 року. Загалом він зіграв за Аргентину 174 матча та забив 102 голи.

Товариський матч

29 березня

Аргентина - Кюрасао 7:0

Голи: Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, Ді Марія, 78, Монтьєль, 87