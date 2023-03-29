Мессі зробив хет-трик та перетнув позначку в сто голів за збірну Аргентини
Ліонель Мессі забив три голи у товариському матчі проти Кюрасао та перетнув позначку в сто голів за збірну Аргентини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мессі забив на 20-й, 33-й та 37-й хвилинах. Перший з цих голів став для форварда сотим у складі національної команди. Аргентина у підсумку перемогла Кюрасао з рахунком 7:0.
35-річний Ліонель Мессі виступає за збірну з 2004 року. Загалом він зіграв за Аргентину 174 матча та забив 102 голи.
Товариський матч
29 березня
Аргентина - Кюрасао 7:0
Голи: Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, Ді Марія, 78, Монтьєль, 87
- 5 березня Ліонель Мессі зробив 1000-ну результативну дію у своїй клубній кар'єрі.
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