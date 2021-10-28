"Металіст" переміг "Колос" і вийшов у чвертьфінал Кубка України
У 1/8 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст" переміг "Колос" з Ковалівки
Про це повідомляє Еспресо.TV
Єдиний гол у матчі був забитий на старті зустрічі. Захисник "Металіста" Олександр Мізюк вразив ворота "Колоса" на 19-й хвилині.
Місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають сім команд: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".
Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесений через коронавірус. Зустріч відбудеться у листопаді-грудні. Саме тоді визначиться останній чвертьфіналіст Кубка України.
Кубок України
1/8 фіналу
28 жовтня
"Металіст" - "Колос" 1:0
Гол: Мізюк, 19
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" розтрощила "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
- В іншому матчі "Динамо" виграло у "Маріуполя".
- Після цього донецький "Шахтар" розгромив "Чорноморець" в Одесі.
- 28 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Львів" переміг "Альянс" з першої ліги.
- Луганська "Зоря" на виїзді перемогла "Рух" у Львові.
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