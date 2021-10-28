"Металіст" переміг "Колос" і вийшов у чвертьфінал Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV



Єдиний гол у матчі був забитий на старті зустрічі. Захисник "Металіста" Олександр Мізюк вразив ворота "Колоса" на 19-й хвилині.



Місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають сім команд: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".



Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесений через коронавірус. Зустріч відбудеться у листопаді-грудні. Саме тоді визначиться останній чвертьфіналіст Кубка України.



Кубок України

1/8 фіналу

28 жовтня

"Металіст" - "Колос" 1:0

Гол: Мізюк, 19

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