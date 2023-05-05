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OPINION

Ми дуже потужний народ — коли самі собі не заважаємо

Віктор Трегубов
5 травня, 2023 п'ятниця
20:07
Погляд Віктор Трегубов

Для мене завжди були і є абсурдними усі ідеї причісування українців одним гребенем, утворення єдиного стандарту українства

Колись американська нація, що згодом стала однією з найвеличніших у світі, почалась з невдоволення режимом оподаткування. З ідеї — чому ми, вільні люди, маємо терпіти податкову політику, що нам нав'язують з-за моря?

Українська нація, на мою думку, — і я знаю, що багато хто заперечить, — почалася з ідеї козацьких вольностей. З боротьби за релігійну ідентичність, за визнання шляхетських прав воїнів, за право на самоврядування. За право жити так, як ти хочеш, на своїй землі.

Так, я знаю, що це надмірне спрощення. Так, я знаю, що зараз в нас багато людей, які вважають що Хмельницький гад, а Вишневецький князь-урбаніст, і я ціную цю думку хоча б за те, що вона корисна як альтернативний усталеному погляд — але будемо чесні, батьки Вишневецького ще були русини, а діти вже були поляки. І те, що один з них став королем Польщі, звісно, приємно, але й поглинення Шотландії Англією почалося зі сходження шотландського короля на англійський престол, а не навпаки.

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Одна з гілок мого генеалогічного дерева тягнеться до низових козаків. Може, тому для мене Україна завжди була про боротьбу за кордони, за відстоювання свого від чужого — і на національному, і на особистому рівні.

Головна відмінність між українцями та росіянами — у властивому фермерам індивідуалізмі. Це росіянин, в першу чергу, "член племени" та "холоп царя", вбудований у вертикаль влади по пояс. Українець — вільний воїн та вільний землероб, і вільний він водночас від залісського царя, місцевого пана, братви на районі та власної тещі

А головна відмінність між українцями та росіянами — у властивому фермерам індивідуалізмі. Це росіянин, в першу чергу, "член племени" та "холоп царя", вбудований у вертикаль влади по пояс. Українець — вільний воїн та вільний землероб, і вільний він водночас від залісського царя, місцевого пана, братви на районі та власної тещі. Росіянин готовий вмерти, щоб нав'язати свій спосіб життя всім іншим. Українець готовий вмерти, щоб не дати нікому нав'язати йому свій спосіб життя. Саме тому в одній державі нам не жити.

Втім, саме тому для мене завжди були і є абсурдними усі ідеї причісування українців одним гребенем, утворення єдиного стандарту українства.

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Мені рвали шаблон "українські націоналісти", що виступали проти приватної власності на землю. Адже саме можливість мати власну землю та на ній працювати — один з наріжних каменів української мрії всю історію нашого народу.

Мені рвуть шаблон усі спроби побудувати "українську державу" на основі державного втручання в приватний бізнес чи в приватне життя. В мене смикається око від однакових китайських вишиванок на маленьких діточках, "шкільних лінійок" та "мап України" аж по Тбілісі включно — бо я бачу перед собою щось на зразок повапленого в синьо-жовті кольори Кремля

Мені рвуть шаблон усі спроби побудувати "українську державу" на основі державного втручання в приватний бізнес чи в приватне життя. В мене смикається око від однакових китайських вишиванок на маленьких діточках, "шкільних лінійок" та "мап України" аж по Тбілісі включно — бо я бачу перед собою щось на зразок повапленого в синьо-жовті кольори Кремля. Все це для мене виглядає, як один міський навіжений, що бігає коментарями й скаржиться на всі сторінки, де бачить в людей такі "неукраїнські елементи зовнішності", як борода та татуювання.

Мені здається, що будь-яка успішна держава будується на ефективному використанні менталітету народу. От в Сингапурі люди вважають нормальним, коли їх б'ють дрючком по сраці за найменший проступок. Тому в них побудували на цьому ефективну систему. Спроба побудувати на цьому ефективну систему у Швейцарії провалиться, я гарантую це. Точно так само, як спроба побудувати "шведську соціальну державу" за межами Скандинавії — бо вона спирається не на якійсь суперуспішні політичні моделі, а на сумісність та синергію політичної моделі з національною ментальністю.

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Наш індивідуалізм, наше свободолюбство, наша готовність захищати своє — наша сила. Саме це, на мою думку, зробило можливим і Майдани, і українське військове диво

Наш індивідуалізм, наше свободолюбство, наша готовність захищати своє — наша сила. Саме це, на мою думку, зробило можливим і Майдани, і українське військове диво.

Саме тому я вірю, що успішну Україну можна побудувати лише на основі потужної приватної власності, потужної приватної ініціативи та мінімального державного втручання в усе, що не стосується оборони від зовнішніх ворогів, інфраструктури та вирішення конфліктів між громадянами.

Ми дуже потужний народ — коли самі собі не заважаємо.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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