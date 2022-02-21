"Ми готові до будь-якого розвитку подій": Стефанчук про загрозу з боку Росії та введення воєнного стану

Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Еспресо.Tv.



За його словами, процедура є чітко прописаною в законодавстві України.



"Ми готові до будь-якого розвитку подій, у тому числі й у питанні запровадження спеціальних станів в Україні... Цьому має передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо", – сказав Стефанчук.



Він додав, що Україна ніколи не була схильною вирішувати хоч які питання військовим шляхом.



"Ми всі володіємо тією ситуацією, яка відбувається в Російській Федераціїж водночас я хотів би звернути вашу увагу, що у цей період тиражується велика кількість фейкової інформації. Тому ми будемо очікувати тільки офіційної інформації, яка буде надходити звідти, але, ще раз повторюю, ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі ті питання, про які запитували ви – питання, пов'язані з запровадженням спеціальних станів в Україні", - уточнив Стефанчук.

Нагадаємо, що у мережі опублікували колективний відкритий лист Конгресу Інтелігенції Росії, де відомі діячі категорично відкидають ідею нового вторгнення в Україну та наголошують на історичних наслідках війни для Москви.

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