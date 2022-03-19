"Ми їб***мо висотки і п***й, що там мирні жителі": СБУ перехопила чергові телефонні розмови окупантів

Про це повідомляє речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.



Окупанти вважають, що нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. На верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.



Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців так: "Путін дав їм час з***ся, а вони не зї**лись".



"Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі! А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про "озброєні до зубів українські багатоповерхівки" на суді в Гаазі", - сказав Дехтяренко.



Нагадаємо, окупанти говорять у телефонних дзвінках про великі втрати та значну кількість поранених.