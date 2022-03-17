"Отримали пи***лей від України, заховались, знову отримали": СБУ про воєнну тактику російських військ
Про великі втрати та значну кількість поранених окупанти говорять у телефонних дзвінках, які перехопила Служба безпеки України
Про це повідомляє СБУ у Telegram.
"СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян: "Отримали пи***лей від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися".І так по колу... Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таку стратегію вони не зможуть застосовувати довго, як свідчать перехоплені дзвінки, втрати ворога величезні.
Ось, що говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: "Ховаємося ми нах*й. Нас е*ашат. Я зая*ався вже бинтувати і кінцівки вантажити. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗів немає".
- Нагадаємо, окупанти шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.
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