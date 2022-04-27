"Ми маємо бути готові до затяжної війни і подвоїти нашу підтримку України", - глава МЗС Британії Ліз Трасс
Ситуація в Україні балансує і може обернутися в будь-який бік, тому Захід повинен не допустити заспокоєності щодо результату війни і збільшити допомогу Україні
Про це повідомила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у середу, 27 квітня, інформує ВВС News.
"Ми більше не відчуватимемо себе в безпеці, тому ми маємо бути готові до затяжної війни і подвоїти нашу підтримку України", - йдеться в оприлюднених уривках з її промови. "Важке озброєння, танки, літаки – (нам потрібно) глибоко копнути наші запаси, наростити виробництво. Нам необхідно зробити все це", - заявила Ліз Трасс.
Також вона додала, що з часів Другої світової війни Захід недостатньо інвестував в оборону, і російське вторгнення показало, що архітектура безпеки, яка свого часу була розроблена, щоб гарантувати мир і процвітання в Європі, зазнала невдачі в Україні.
"Скажімо чесно: структура, призначена для забезпечення миру та благоденства, підвела Україну. Тому нам потрібен новий підхід, який поєднував би фізичну та економічну безпеку і допоміг би сформувати міцніші глобальні альянси, в яких вільні країни могли б почуватися впевненіше", - сказала Ліз Трас.
- 26 квітня міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну і є агресорами.
- Борис Джонсон підтвердив, що Україна може атакувати цілі на території РФ.
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