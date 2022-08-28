Ми маємо певні загрози "зеленого" авторитаризму, відсутність Еспресо в загальнонаціональному марафоні це показує, - історик Грицак

Про це в ефірі Еспресо сказав історик Ярослав Грицак.

"Для мене ключове питання, чи в Україні виникне під час, чи радше після, проєвропейська демократична партія, спрямована на реформи і буде здоровою альтернативою до Зеленського. Я не кажу, поганий чи добрий він, але я боюсь, що ми вже маємо певні загрози "зеленого" авторитаризму", - вважає він.

За словами Грицака, Зеленський, користуючись заслуженою популярністю, збирає все більше і більше влади під себе.

"Сам факт, що Еспресо діє поза системою новинного марафону це показує. Якщо ми не будемо

мати противагу владі та двох конкурентних, реальних партій, я думаю, ми будемо мати серйозні проблеми після війни", - підсумував історик.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

9 травня Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

Уряд опублікував відповідь на петицію "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів Еспресо, 5-го, і Прямого" та доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання петиції.