Ми не готові до виборів навіть після перемоги, - Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не знаю чи готується президент Зеленський до виборів. Я думаю, що Володимир Зеленський, як людина з продюсерським досвідом, звик щодня слідкувати за своїми рейтингами. Він робив це все своє життя. Тому для нього важливо робити щось таке, що не знизить його рейтинг. Робить він це не через переконання, що будуть вибори, він хоче бути завжди популярним. Це такий підхід. Адже людина, яка мислить політично буде готова йти на непопулярні рішення й через це на падіння рейтингу, якщо його дії пізніше оцінять громадяни", - пояснив Княжицький.

Народний депутат вважає, що в Україні потрібно вирішити ряд проблем для проведення виборів навіть після перемоги у війні.



"В мене немає чіткого переконання, що Володимир Зеленський хоче провести вибори в Україні. Він сам про це говорив. Зокрема, про масштаби фінансів для того, щоб спостерігачів посадити в окопи. Зараз провести вибори в Україні неможливо. В цьому питанні я повністю погоджуюсь з президентом. Адже як можна провести вибори, коли військові й тимчасово переміщені особи за кордоном не зможуть голосувати. Взагалі як проводити вибори в країні, яка воює. Зараз ми маємо бути всі єдині. В мирний час мені не подобається політика Зеленського й партії “Слуга Народу”, але я не хочу зараз брати участь у виборчій кампанії, де буду розповідати про їхні недоліки. Це буде колотнеча. Це ще одна причина і є багато інших. Є ряд питань, які потребують вирішення, в тому числі й після перемоги. Тому зараз ми точно не готові до проведення виборів в нашій країні. Не будемо ми готові й відразу після нашої перемоги", - додав він.

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.