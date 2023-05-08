Про це сказав у ефірі Еспресо.

"З приводу 4 травня... ми не планували одразу сповіщати суспільство і ворога про збитий "кинджал", нехай росіяни думають та шукають, куди ділася їх ракета. Рішення не одразу сповіщати було прийняте вищим керівництвом. Звичайно, всі дізналися за кілька днів, проте спочатку була певна тиша і ми не підтверджували збиття. Потім інформація вже вийшла з інших джерел і ми, звісно, підтвердили, що так — збили", - розповів речник.

Ігнат додав, що Patriot унікальний комплекс, оскільки може одночасно вести вогонь по різних типах цілей різними ракетами.

"Patriot це унікальний комплекс, який може бути заряджений одночасно кількома типами ракет і відпрацьовувати по різних типах цілей. Не обов'язково використовувати зенітну ракету, яка призначена для збиття балістичних цілей, можна використовувати значно дешевшу і більш пристосовану для БпЛА, наприклад. В цьому і полягає унікальність комплексу, бо він може одночасно вести вогонь по різних типах цілей різними ракетами", - пояснює він.