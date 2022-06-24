Політична діячка поділилася деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не повертатимемося до дешевих джерел видобутку енергії. Прагнемо закликати всі країни адаптуватися до нових умов. На жаль, причиною є наша залежність від палива. Ми прагнемо відновити постачання енергії в Євросоюзі. Ми прагнемо економити використання енергетики, також ми будемо покладатися на нові, екологічні джерела енергії. А також диверсифікувати джерела надходження енергії", - зазначила фон дер Ляєн.

Президентка додала, що нові надходження йтимуть від Ізраїля, Єгипту, Норвегії та Азербайджану.

"Ми прагнемо відійти якомога далі від постачання російського газу. Ми вже співпрацюємо з Ізраїлем та Єгиптом в межах постачання природного скрапленого газу з Ізраїля. 15% піде з Норвегії через газопроводи, а також від інших наших постачальників, зокрема з Азербайджану", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

23 червня, оператор ГТС України повідомив, що у червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.

Того ж дня віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс прокоментував, що вже 12 країн ЄС повідомили, що фіксують обмеження постачання газу з ЄС і частина з них оприлюднили декларації про "раннє попередження". Пізніше Франс Тіммерманс, єврокомісарка з питань енергії Кадрі Сімсон і міністр нафти і енергетики Норвегії Тер’є Аасланд домовилися про посилення співпраці у сфері енергетики.

24 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа повинна збільшити зусилля, аби прискорити набуття незалежності від російського імпорту викопного палива.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb