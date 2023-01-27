Про це MSNBC заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер, передає Reuters.

На запитання, чи розглядають США постачання винищувачів, Файнер сказав, що не виключає жодної конкретної системи озброєння. Підтримка буде адаптована до потреб України.

"Ми не виключали і не виключаємо жодних конкретних систем. Ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, в якій знаходяться українці", - сказав він.

В офісі президента України переконані, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на середину лютого, буде авіаційним.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що вже фактично визначено тип літака, який буде наданий Україні: готуються пілоти, персонал та інфраструктура.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

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