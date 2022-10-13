Ми очікуємо відкриття офісу Міжнародного кримінального суду у Києві, - Зеленський

Про це йдеться у трансляції сесії ПАРЄ в етері Еспресо.



"На жаль, повинен констатувати, що на деокупованих територіях все виглядає страшно, сотні могил людей, закатованих та закопаних. І тому питання міжнародного трибуналу сьогодні підіймається багато разів абсолютно справедливо та актуально. По-перше, ми очікуємо відкриття філд-офісу у Києві Міжнародного кримінального суду. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан спілкується з нашим генеральним прокурором і ми очікуємо пришвидшення цього процесу, щоб офіс вже був відкритий", - підкреслив Володимир Зеленський.



Президент України зауважив, що працюють криміналісти та спеціалісти з різних держав. Також нещодавно Франція дуже сильно допомогла новітніми технічними засобами, щоб проводити всі дії щодо криміналістики відразу на місці злочинів.



"Потрібні фахівці, їх багато не буде. Ми знаємо, хто катував людей, і на нашому боці правда. Ми відкриті для міжнародної спільноти, тому потрібні як фахівці, так і технічна підтримка", - зазначив Зеленський.

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