"Ми побудуємо нову Мрію", – Зеленський
Президент підтвердив, що світ втратив унікальний літак, але наші авіатори обіцяють його відновити за кошти країни-агресора.
Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.
"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!" – запевнив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні про втрату літака, який перебував у спеціальному ангарі на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
Відновлення літака коштуватиме більш ніж 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе всіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор, – сказали в "Укроборонпромі".
А в ДП "Антонов" зазначили, що наразі, допоки Ан-225 не оглянуть експерти, вони не можуть повідомити про технічний стан літака.Відзначимо, що 24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.
Довідково. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.
Під час пандемії літак майже безперервно перевозив величезні партії медичних засобів для порятунку людей.
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