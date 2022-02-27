"Ми побудуємо нову Мрію", – Зеленський

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!" – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні про втрату літака, який перебував у спеціальному ангарі на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Відновлення літака коштуватиме більш ніж 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе всіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор, – сказали в "Укроборонпромі".

А в ДП "Антонов" зазначили, що наразі, допоки Ан-225 не оглянуть експерти, вони не можуть повідомити про технічний стан літака.

Відзначимо, що 24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.

Довідково. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.

Під час пандемії літак майже безперервно перевозив величезні партії медичних засобів для порятунку людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb