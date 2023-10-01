Ми повинні завжди пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода, - Жеваго

"Я щиро вітаю вас з нагоди вашого особливого Свята - Дня захисників та захисниць України! Нехай Пресвята Богородиця завжди береже вас і надає силу та міць для важливого завдання - захисту нашої держави. Дякую вам за вашу відданість і самопожертву! Бажаю здоров'я, безпеки, якнайшвидшої перемоги України та мирного неба над головою!", - йдеться у привітанні.

"Сьогодні ми схиляємо свої голови перед усіма, хто віддав своє життя за нашу рідну землю, за незалежність України, за можливість бути суверенною державою, і, звісно ж, за майбутнє наших дітей. Ваш подвиг заслуговує на найглибшу повагу та вдячність, і він ніколи не буде забутий", - зазначає Костянтин Жеваго.

Він також наголосив на важливості пам'ятати про ціну свободи, об'єднання та надійного тилу.

"Ми повинні завжди пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода. І про важливість об'єднання, щоб бути надійним тилом нашим захисникам та захисницям щодня, відбудовувати Україну після перемоги, розвивати її та забезпечувати добробут кожної родини.

Нехай це свято принесе вам тепло і підтримку від усіх нас! Нехай ви завжди будете мати силу та рішучість продовжувати свою благородну місію, а ми, в свою чергу, завжди будемо надійними помічниками для вас".

Раніше День захисників та захисниць України відзначали 14 жовтня. У 2023 році День захисників та захисниць України за указом президента Володимира Зеленського відзначатиметься за новим стилем - 1 жовтня.