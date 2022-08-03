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Головна війна з Росією Ми стали свідками імпотенції ООН та Червоного Хреста, - нардеп Юрчишин
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Ми стали свідками імпотенції ООН та Червоного Хреста, - нардеп Юрчишин

3 серпня, 2022 середа
14:09
війна з Росією Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин, народний депутат України, вважає, що вся система безпеки та гарантій прав людини у світі потребує суттєвого перезавантаження

Таку думку висловив нардеп в етері Еспресо.

"Насправді, дуже чітко війна Росії в Україні показує наскільки є дієвими міжнародні організації. Якщо раніше ми бачили наскільки МАГАТЕ не може гарантувати безпеку атомної енергетики, то зараз ми стаємо свідками наскільки структури ООН та Червоного Хреста фактично стали імпотентними", - зауважив нардеп.

Ярослав Юрчишин зазначив, що було б зрозумілим, якби ці міжнародні організації взяли час на очищення своїх структур від російських агентів, які проникли у всі міжнародні структури за період 30 років, коли Росія могла вважатися не як країна - агресорка.

"Нагадаю, що це не перший серйозний провал міжнародної спільноти, тому що була аналогічна ситуація на події у Грузії. Але не було ситуації, коли ООН та Червоний Хрест брали на себе зобов'язання гарантувати безпеку життя конкретних осіб. У Маріуполі це сталося чи не в перше і було наслідком того, що перед цим ці інституції не змогли багато чого забезпечити.  Але, як кінцевий результат, ми бачимо, що вся система безпеки та гарантій прав людини у світі потребує суттєвого перезавантаження. Я дуже сподіваюся, що дорогою ціною, але це таки відбудеться", - підкреслив народний депутат.

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Світ
ООН
Маріуполь
полонені
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