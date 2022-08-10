Про це розповів Петро Порошенко.

Після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій усі 11 бронемашин прибули в Україну й надійдуть у Десантно-штурмові війська для допомоги у підготовці контрнаступу.

"Тут зібралося більше сотні людей, які купили для ЗСУ "трохи броньовика". Зараз сформована велика кількість стрілецьких батальйонів. Вони мають на озброєнні лише легку стрілецьку зброю, і від нас з вами залежить, щоб там були бронетранспортери, дрони, оперативного масштабу безпілотні літальні апарати, БМП, вантажівки. Саме для цього ми за кордоном укладаємо контракти", – зазначив Порошенко.

"Уся команда "Я куплю ЗСУ броньовик" зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз уже перебуває на вістрі контрнаступу", – додав Петро Порошенко.

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА – загалом на мільйони євро.

"Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини – загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки – загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проєкт Poseidon – це буде 2 млн євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам’ятає", – зазначив Порошенко.

Він переконаний, що дрони Autel, які в соцмережах назвали "бойовими бджілками", мають бути в кожному підрозділі.

"Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які "бачать" на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога – так, як це було продемонстровано в Саках, у Криму, коли несподівано для загарбників із неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, боєприпаси були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри", – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки.

"Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримають ліцензії, і ми їх доставимо", – анонсував Петро Порошенко.

Марина Порошенко, своєю чергою, висловила шану й повагу українським Збройним Силам. "Що таке Збройні Сили України? Це українці, найкращі сини і доньки, які пішли захищати Україну. Тому що вони не можуть знаходитись осторонь, тому що вони люблять Україну понад усе. І ми, передаючи їм цю броньовану техніку, долучаємося до їх захисту, до збереження їх життя і здоров’я. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці бронемашини якомога швидше потрапили до ЗСУ", – зауважила Марина Порошенко.

"Наш девіз у серпні-вересні – контрнаступ, звільнення України. Росіяни не будуть почуватися безпечно на окупованій землі, аж допоки ми з вами цю землю не звільнимо. Ми для цього все робимо. Думаю і знаю, що Збройні Сили України також до цього готові", – переконаний Порошенко.

Підтримка Збройних Сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, десятки автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст.

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