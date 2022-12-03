Ми вимушені боротися за існування кіно, не хотілось би цим займатися під час війни, - режисерка Цілик
Індустрія має боротися за існування українського кіно - це велика робота, якою б не хотілося займатися під час війни - відстоювати існування Довженко-Центру, боротися за збереження кіноархіву
Про це заявила кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик на форумі Via Carpatia, який транслював Еспресо.
"З кіноіндустрією зараз велика біда. Я думаю, що авгієві стайні ми вичистили не належним чином. Про що говорити, якщо в такі такої виснажливої війни проти РФ, коли ми загалом боремося за своє існування української нації, ми водночас вимушені вести війни на внутрішніх фронтах", - зазначила Цілик.
Вона назвала некомпетентними міністра культури та інформполітики та очільницю Держкіно.
"Це люди некомпетентні, з якими ми вимушені майданити в цих умовах і якимось чином боротися за існування кіно загалом. Це біда. Ми не можемо не рухатися вперед, не відстоювати існування Довженко-Центру, не боротися за збереження українського кіноархіву. Це велика робота, якою б не хотілося займатися під час війни, але, на жаль, ми маємо ще й цю війну виграти", - підсумувала режисерка.
- 17 серпня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. В установі наголошують, що це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.
- 15 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Довженко-Центру буде припинено.
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