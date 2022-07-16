Ми входимо в зиму з "голою" армією, – волонтерка Дана Ярова

Що відбувається із забезпеченням військових на передовій, що робить Міноборони, куди дівається міжнародна підтримка? Про це журналістка "Еспресо" поговорила у програмі "Волонтери і війна" з громадською діячкою, волонтеркою Даною Яровою.

Дано, у Міністерстві оборони озвучили цифри забезпечення військових у червні. За словами речника Олександра Мотузяника, протягом місяця до ЗСУ надійшло 100 тисяч бронежилетів, в кінці червня дійшло 12 тисяч кевларових шоломів, 21 тисяча пар взуття та майже 30 тисяч комплектів військової форми. Накопичено засобів бронезахисту приблизно на шість бригад. А як виглядає забезпечення війська вам як волонтерці? Бо у Збройних силах у нас зараз 750 тисяч людей, а забезпечення першочерговим взуттям, формою у нас, як бачимо, на десятки тисяч.

Мені від цих цифр вже навіть не те що плакати хочеться, а істерично сміятися. Вдумайтеся тільки, у нас зараз 750 тисяч війська в ЗСУ, а вони дають у середині літа 30 тисяч літньої форми. Ні для кого не секрет, що під мобілізацію заявлено ще 250 тисяч людей. І на мільйонну армію у них розрахунки на десятки тисяч. Крім того, не забуваймо про те, що є погорільці. До прикладу, коли потрапляє в бліндаж снаряд, всі вискакують, дай Боже, щоб живі й в чому були, в тому вискочили. І таких запитів дуже багато, є хлопці, котрі повертаються після поранення знову в зону бойових дій. Ми вже не рахуємо їх в ці 750 тисяч, тому що це знову треба забезпечити тим самим. Я б про ці цифри, на місці Міноборони, мовчала.

Я не знаю чи закуповує Міністерство оборони тактичні окуляри, бо тактичні рукавиці, наколінники, налокітники – ні, а це обов'язково. Добротні турнікети завозимо ми, а не Міністерство оборони. З евакуацією біда. Я знаю хлопця, якому наклали турнікет на 12 годин, хоча він розрахований лише на дві. Це дуже боляче, бо ми втрачаємо молодих хлопців і їхнє життя буде значно гірше.

А скільки реально коштує одягнути бійця? До прикладу, мінімальний літній комплект?

Наприклад, берці для морської піхоти ми завезли по 25 доларів. Це наша волонтерська організація. Я не знаю, що заважає Міністерству оборони це зробити. Так, ми вибудували логістику, ми люди бізнесу, знаємо, як це робити. Це копієчна ціна, бо вони коштують 100 – 150 доларів за пару. Літня польова форма від 1800 до 3000 тисяч гривень. Далі — банальні футболки, білизна, шкарпетки, які треба постійно міняти. Дуже важлива одиниця – тактичні окуляри. Я добре пам'ятаю статистику з 2014 року. Поки ми не завозили тактичні окуляри, у нас було дуже багато поранень очей. Коли хлопці почали користуватися тактичними окулярами в полях, у нас знизилося пошкодження очей на 80%. Я не знаю чи закуповує Міністерство оборони тактичні окуляри, бо тактичні рукавиці, наколінники, налокітники – ні, а це обов'язково. Добротні турнікети завозимо ми, а не Міністерство оборони. З евакуацією біда. Я знаю хлопця, якому наклали турнікет на 12 годин, хоча він розрахований лише на дві. Це дуже боляче, бо ми втрачаємо молодих хлопців і їх життя буде значно гірше.

Ми втрачаємо життя через погане забезпечення, правильно я розумію?

Мені скинули допис, що Міністерство оборони забезпечує хлопців військовими аптечками. Що туди входить? Джгут, тампонада 1986 року і знеболювальне. При тому, я хочу сказати, що за стандартами НАТО, знеболювальне не входить в аптечку, бо потім складно оперувати і якщо боєць сам собі вколе спочатку знеболювальне, він перестане собі накладати джгут. Ось це робить Міністерство оборони. Насправді в аптечці повинен бути турнікет, бажано два, кровоспас обов'язково.

Що це таке, розкажіть?

Кровоспас – це розробка наших хлопців. Я брала участь ще у 2014 році у цій розробці. Ми різали свиней і тестували. На сьогодні від медиків з нуля я чую тільки одне – дайте кровоспас, нам імпортні аналоги не потрібні. Собівартість кровоспаса – 160-170 гривень. І сьогодні ми донатимо хлопців, вони роблять цей кровоспас і передають в поля. Для порівняння імпортний квіклот, який ми закупили у 2016 році у Міністерстві оборони, ще тоді коштував 21 долар 50 центів. Що заважає Міністерству оборони вийти на виробника, укласти з ним договір, щоб вони робили це на Міністерство оборони, — для мене загадка.

Я неодноразово була на військових навчаннях з тактичної медицини. Там військові вчаться користуватися натівськими аптечками. А їх немає на передовій?

Є, завдяки волонтерам. Виключно завдяки волонтерам.

Саме від Міністерства оборони залежить забезпечення речами, харчуванням, медикаментами та пальним. У вас у квітні була розмова з Давидом Арахамією, він запевнив, що гроші на забезпечення армії є. А в чому проблема, чому не фінансують військо? Вони не хочуть, не можуть, саботують роботу?

Це безвідповідальність, недбалість та корупція. Вибирайте - інших пояснень цій ситуації у мене немає.

А ось номенклатура зими дуже велика. Мені здається там 25 позицій: починаючи з першого шару, другого, третього, бафу, рукавиць, шапки, спальники й таке інше. Вся легка промисловість взяла на себе 200 тисяч курток зимових. Це одна позиція номенклатури. Якщо мільйон у нас буде на передку, то зимовою курткою у нас буде забезпечений кожен п'ятий військовий.

Про літню форму я розумію, що ми можемо забути, а що у нас із забезпеченням на зиму? Я знаю ви вже починаєте закуповувати…

Я член легкої промисловості й знаю про кількість державних замовлень. Тому так, забудьмо про літню форму, її вже не буде. А ось номенклатура зими дуже велика. Мені здається там 25 позицій: починаючи з першого шару, другого, третього, бафу, рукавиць, шапки, спальники й таке інше. Вся легка промисловість взяла на себе 200 тисяч курток зимових. Це одна позиція номенклатури. Якщо мільйон у нас буде на передку, то зимовою курткою у нас буде забезпечений кожен п'ятий військовий. А що робити з іншими? Ми вже активно викуповуємо в Америці всі "шняги", які потрібні для зими. Знову ж таки тактичні окуляри, куртки, фліски, "термуху". Щодня я прокидаюся і розумію, що ці півтора місяця літа пролетять, ми їх не побачимо і входимо в зиму з тими цифрами, які нам озвучило Міністерство оборони. Ми входимо в зиму з "голою" армією.

А чому нам потрібно думати за зимову форму зараз? Можливо, Міністерство оборони ще прокинеться і буде восени купувати зимову форму?

Процес виробництва – не чарівна паличка. Махнув, і в тебе мільйон курток з'явилося. З часом все дуже складно. Перше – виробник тканини у нас в країні — один, і він захлинається від кількості замовлень. Друге – він виробляє тканину, яку потім ще треба пошити. А пошиття зимового одягу – не швидкий процес. Усі виробники так працюють, літо шиють починаючи з грудня, а зиму - з березня. Тому Міністерство оборони вже завалило зиму. Зараз шиють 56 тисяч спальників на мільйон людей.

Ви працюєте у легкій промисловості, відповідно знаєте про державні замовлення на потреби війська. Як обирають ці фірми, яке вони мають замовлення? Я нещодавно мала розмову з керівницею одного підприємства військового у Львові. У них військову амуніцію закуповують волонтери. Але державного замовлення не мають.

Якість амуніції прописана ще з 2016 року. Є жорсткі техумови з вимогами пошиття. Всі шиють по ТУ Міністерства оборони. Стосовно їхньої роботи, я не лізу у цей процес, хоча вони мені пропонували шити для них. Я зараз шию літню форму і знаю, що вона одразу потрапляє в поля, бо нема довгої логістики. Робота з Міноборони — це здати їм, а у них вихідні, потім ми колись її приймемо, потім колись розподілимо та розвеземо по полях. Стосовно скарг колег. До прикладу, по спальниках, людина чекала підписання контракту чотири тижні. Тому, шановні родичі та волонтери, готуйтеся, одягати хлопців будемо знову ми, а не Міністерство оборони, на жаль.

А скажіть чи розв'язав проблему приїзд народних депутатів на фронт. Деякий час на Луганщині працювала Мар'яна Безугла. Як вона окреслила свої функції на передовій – контролює у якому стані підрозділи, чи забезпечені військовослужбовці, матеріально-технічна допомога наших партнерів. От ви постійно на зв'язку з військовими, її приїзди якось розв'язали проблему із забезпеченням?

Її приїзд завершився дуже трагічно. Золоте – прорив, дуже багато втрачено людей, дуже багато трьохсотих. Я не знаю, що вона доповідала в Офіс президента. У Сєверодонецьку є дуже висока точка, під нею йде дуже крутий схил, а далі поле 10 кілометрів і жодного дерева. Коли росіяни зайняли цю точку, звідти вже треба було виводити людей. Я не знаю, що вона доповідала в ОП, я не знаю її інтелектуальних здібностей, але я за голову хапаюся, коли читаю її у Фейсбуці. Я не знаю, як вони сплять після цього. Тіла загиблих не вивезли, вони залишилися на окупованій території.

Знаю точно, у хлопців сухпайків немає. Задумайтеся, їм на нуль привезли картоплю та м'ясо. У мене хлопці запитують, як нам цю картоплю варити? То ми гатимо, то по нам гатять. Я дуже хочу попросити заступника Міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, щоб він приїхав туди й записав на ютубчик, як готувати з тих продуктів на нулі в окопах.

Згадуючи про Мар'яну Безуглу, я б ще хотіла поговорити про харчування військових. Після відвідин передової вона подала свої пропозиції щодо харчування. Про це згодом, а для початку ваш погляд, як зараз з реформою харчування, яка була у 2016 році?

Реформа харчування у нас відбулася. У нас були шикарні сухпайки, я їх куштувала. Наразі у мене немає інформації, чи є вони на складах, але знаю точно, у хлопців сухпайків немає. Задумайтеся, їм на нуль привезли картоплю та м'ясо. У мене хлопці запитують, як нам цю картоплю варити? То ми гатимо, то по нам гатять. Я дуже хочу попросити заступника Міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, щоб він приїхав туди й записав на ютубчик, як готувати з тих продуктів на нулі в окопах.

Пані Безугла подала свої пропозиції військовим, як їм харчуватися на фронті. Серед базового, на її думку, половина тарілки мають бути овочі, фрукти, їсти двічі на день, бажано вранці більше, за можливості придбати/замовити рослинну клітковину в пакетах чи капсулах, що можна додавати в їжу, пити не менше 2 літрів води та не пересолювати їжу. Знаєте, мені ці поради нагадують поради для курорту. Але ми ж розуміємо, що у нас війна, військо у пекельних умовах вже п'ятий місяць. І замість того, щоб забезпечувати нормальними сухпайками, якими можна харчуватися в окопах, у нас в державі займаються незрозумілими речами. Оці базові речі, як каже Мар'яна Безугла можна реалізувати на фронті?

Мар'яна — шикарна жінка, дуже розумна, але, мені здається, їй пора сходити до когось з лікарів. Коли йде бій на передовій — не до харчування. Фрукти, овочі – псуються при такій температурі дуже швидко. Ми передаємо дуже класні американські супи у великих 5-літрових банках, які потрібно лише залити водою і він готовий. Крім того, я хочу звернутися до родичів, що у супермаркетах продають такі набори з горіхами, родзинками, курагою, тобто енергетичний та білковий склад повинен бути. Якщо є можливість передавати своїм рідним такі набори. Коли триває бій, можна кинути собі в рот цю енергетичну суміш. Фрукти, овочі – ну, давайте буряк завеземо на нуль, також зваримо борщ. Ну, це класно, так. Дуже хочу, хай Мар'яна покаже, як це зварити в окопах. Чесно, я коли читаю, не можу зрозуміти, вони жартують чи вони дійсно такі недалекі. Що робить Міністерство оборони, для мене загадка.

Ми передаємо дуже класні американські супи у великих 5-літрових банках, які потрібно лише залити водою і він готовий. Крім того, я хочу звернутися до родичів, що у супермаркетах продають такі набори з горіхами, родзинками, курагою, тобто енергетичний та білковий склад повинен бути. Якщо є можливість передавати своїм рідним такі набори. Коли триває бій, можна кинути собі в рот цю енергетичну суміш.

Нещодавно журналіст Юрій Бутусов наголосив в ефірі телеканалу "Прямий", що у військових велике питання: чому на п'ятий місяць війни армію забезпечують волонтери? "Ми бачимо, що дуже велика кількість засобів зв’язку – від волонтерів. Транспорт майже весь – волонтерський, це не держава купує новий, це купують волонтери. Питання розвідки – все це вирішується волонтерами. Враховуючи ще харчування. Волонтери подвоюють замість Міністерства оборони реальний бюджет оборони", - сказав він…

Нам передають військове обладнання американці — класне, артилерійське, яке суперово працює. Системи дуже потужні, але кожен виліт супроводжується дуже гучним звуком. Це мініконтузії кожному, хто працює з ними. У мене зараз шалений запит на активні навушники, в яких можна спілкуватися один з одним, які приглушають ці вильоти. Я більш ніж впевнена, що до цього обладнання американці передали навушники. І даю гарантію, що ящики з цими навушниками стоять десь на складі Міністерства оборони.

Який сенс, чому їх не дають?

Безвідповідальність, недбалість та корупція. Я навіть не уявляю, щоб американці могли передати зброю без навушників. Вони так не роблять, але навушники чомусь постачаю я. У мене процес нонстоп: мені їх доставляють і через два дні знову я їх замовляю в США. Я вже збилася з рахунку, скільки ми їх завезли.

За такої бездіяльності влади, скільки ще люди зможуть підтримувати армію? Вони теж мають обмежені доходити, а ціни ростуть. Я спілкуюся з багатьма волонтерами, вони кажуть, у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, знизилася фінансова підтримка війська…

Спадає підтримка людей. Не тому, що українцям байдуже, а тому, що економіка в нас не в дуже хорошому стані. Люди проїдають свої заощадження. Допомога все одно є, але вона зменшується. Найстрашніше у цій ситуації, що я досі на п'ятий місяць війни не бачу системного розв'язання питань з боку Міністерства оборони. Чому Міноборони не звітують, що законтрактовано на зиму? Скажіть усім, що зимою військові будуть забезпечені, тоді ми перемкнемося на тепловізори, дрони чи ще щось. На більш серйозні речі, яких не вистачає. Але ж Міністерство оборони не каже нам про зиму.

Безвідповідальність, недбалість та корупція. Я навіть не уявляю, щоб американці могли передати зброю без навушників. Вони так не роблять, але навушники чомусь постачаю я. У мене процес нонстоп: мені їх доставляють і через два дні знову я їх замовляю в США. Я вже збилася з рахунку, скільки ми їх завезли.

А, можливо, вони думають, що взимку вже не буде бойових дій? Президент України Володимир Зеленський сподівається, що до кінця року війна завершиться…

До кінця року у нас чотири місяці холодної погоди. Схід тим і відрізняється, що літом там дуже спекотно, а зимою дуже холодно. Навіть, якщо до кінця цього року закінчиться війна, у що одягати людей чотири місяці? Знаєте, коли у 2016 році були аномальні холоди, у лікарні почали поступати артилеристи з обмороженням рук та ніг. Ми тоді обдзвонили всю лінію фронту і відправили 100 тисяч обігрівалок для хлопців. Буквально через два тижні, попри аномальні морози, кількість поранених зійшла на нуль. Розумієте, коли розумно підходити до вирішення завдань і прораховувати логістику та правильність своїх дій - все виходить. Оскільки я була в складі волонтерського центру Міністерства оборони, я бачу, як вони працюють. У 2016 році я часто критикувала Петра Порошенка, але треба віддати йому належне. Бо, коли в нас щось "буксувало", він втручався і процес запускався. Я не розумію зараз, чому вони несистемно працюють. Відсутність розуму, корупція, безвідповідальність, недбалість. Я не знаю, у чому причина.

Мені цікаво почути ваші прогнози. За такої роботи Міноборони, коли люди вже не зможуть забезпечувати армію, що буде далі?

Я не вірю у те, що українці здадуться і втомляться від війни. Волонтери все одно будуть тягнути армію, чого нам би це не вартувало. І дуже велика надія на західних партнерів зі зброєю, що у нас буде достатньо зброї. Я вірю, що народ України розуміє, з армією наше майбутнє.

Закінчимо на позитиві. Я знаю, що Ви готуєте масштабний проєкт. Проанонсуйте його…

25 липня буде лотерея. Будемо розігрувати дуже красивий, ідеологічний, цікавий та тематичний календар. У ньому беруть участь 12 дівчат – волонтерів і жінок – військовослужбовців. Це не просто календар, він дуже смисловий. Я закликаю усіх підписуватися на мою сторінку у Facebook, там буде вся інформація. Кошти підуть на потреби ЗСУ, якраз на зимову амуніцію.

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