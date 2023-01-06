Про це Дмитро Кулеба написав на своїй facebook-сторінці.

"Уже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!" – зазначив він.

Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський "проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами", і деякі рішення про надання Україні зброї ухвалюють просто під час розмов, а деякі – за їх підсумками.

За словами Кулеби, Києву вдалося переконати партнерів у тому, що "час табу щодо зброї минув".

"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше", – написав він.

У четвер, 5 січня, президент США Байден та канцлер Німеччини Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.

Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.

Як зазначило Associated Press, новий пакет військової допомоги Україні є найбільшим від Пентагону і становить $2,85 млрд.

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