"Ми вступаємо у вирішальну фазу": Кулеба анонсував ще більше хороших новин щодо зброї для України
Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022-му
Про це Дмитро Кулеба написав на своїй facebook-сторінці.
"Уже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!" – зазначив він.
Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський "проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами", і деякі рішення про надання Україні зброї ухвалюють просто під час розмов, а деякі – за їх підсумками.
За словами Кулеби, Києву вдалося переконати партнерів у тому, що "час табу щодо зброї минув".
"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше", – написав він.
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У четвер, 5 січня, президент США Байден та канцлер Німеччини Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.
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Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.
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Як зазначило Associated Press, новий пакет військової допомоги Україні є найбільшим від Пентагону і становить $2,85 млрд.
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