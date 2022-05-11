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Головна війна з Росією Ми закликаємо весь світ визнати дії Росії геноцидом українців, - голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Павіліоніс
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Ми закликаємо весь світ визнати дії Росії геноцидом українців, - голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Павіліоніс

11 травня, 2022 середа
12:58
війна з Росією Жигімантас Павіліоніс

Голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс заявив, що литовська влада закликає всі держави світу визнати Росію терористичною державою, а дії росіян в Україні - геноцидом

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.

"У зверненні до всіх парламентів світу ми казатимемо не лише про те, що Росія - держава-терористка, а й закликаємо всі держави назвати дії РФ в Україні геноцидом українців. Ми закликаємо світ визнати дії Росії воєнними злочинами й злочинами проти людства. Ми були першими, хто подав на Росію в Гаазький суд і зараз наш міністр юстиції каже, що вже 40 держав доєдналися. Ми закликаємо інші країни створити спеціальний трибунал, щоб видати спеціальний ордер для затримання всіх злочинців. Навіть якщо РФ не братиме участі в цьому суді, держава-терористка буде нами засуджена", - зазначив Павіліоніс.

Литовський посадовець наголосив, що росіяни цілеспрямовано били по обʼєктах цивільної інфраструктури, щоб досягти великого числа жертв, тож злочинність Російської Федерації не викликає у влади Литви жодного сумніву.

"Зараз без будь-яких дискусій, одноголосно усі партії Литви проголосували за те, щоб ми називали Росію терористичною державою, яка чинить терористичні акти. А в нас є різні політичні діячі, навіть найбільш радикальні й ті, які не так голосно говорять про Росію, підтримали таке рішення. Я сам був у Бучі та інших місцях України й бачив, ці старі радянські будівлі, які були знищені авіаційними бомбами. Зрозуміло, що цілилися саме в ці обʼєкти, які можна ось так знищити - у лікарні та інші місця, щоб досягти якомога більшого числа загиблих", - зауважив Жигімантас Павіліоніс.

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