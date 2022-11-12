Про це Сіммонс написала у твіттері.

"Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - підкреслила амбасадорка.

Сіммонс додала, що напередодні слідкувала за подіями навколо звільнення міста.

"Буквально не могла зосередитися на чомусь іншому протягом дня", - написала Сіммонс.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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