"Ми живемо і працюємо серед героїв": амбасадорка Британії привітала звільнення Херсону
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що слідкувала за подіями навколо звільнення Херсона й привітала звільнення міста від російських окупаційних військ
Про це Сіммонс написала у твіттері.
"Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - підкреслила амбасадорка.
Сіммонс додала, що напередодні слідкувала за подіями навколо звільнення міста.
"Буквально не могла зосередитися на чомусь іншому протягом дня", - написала Сіммонс.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
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