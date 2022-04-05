"Ми зрозуміли емоційність Угорщини": посол України прокоментувала заяву Орбана про Зеленського як опонента

Про це повідомляє у ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода посол України в Угорщині Любов Непоп.

Як відомо, Віктор Орбан, якого вкотре обрали на посаду премʼєр-міністра Угорщини, після перемоги на виборах, публічно назвав Володимира Зеленського "одним зі своїх опонентів".



Що це означає на практиці і якої трансформації відносин між Києвом і Будапештом слід очікувати після таких заяв?

"Ми всі розуміємо, що президент України Володимир Зеленський не був і не міг бути опонентом прем’єр-міністра Угорщини чи будь-кого з політичних діячів Угорщини. Але що потрібно розуміти: вибори – це завжди емоційний процес. Реакція на перемогу – також емоційна. І ми щиро сподіваємося, що зараз, коли вибори закінчилися, виборча кампанія закінчилася, емоції вщухнуть", - прокоментувала слова Орбана Непоп.



"Я завжди наголошую, що Україна не просто захищає свою безпеку і безпеку Європи. Якщо Україна не буде захищатися, то російські танки завтра будуть біля угорського кордону", - додала вона.

На питання, чи варто у заяві Орбана вбачати сигнал стосовно погіршення відносин між Київ та Будапештом, посол відповіла, що угорська сторона зрозуміла українську емоційність, без якої ми не можемо говорити про війну, а українці зрозуміли емоційність Угорщини стосовно своєї перемоги на виборах.



"Вибори закінчилися – війна триває. Тому зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну для того, щоб зупинити Путіна і не дати йому знищити Україну", - заявляє посол.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна

А вчора Орбан, який відкрито назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах

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