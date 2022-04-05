"Ми зрозуміли емоційність Угорщини": посол України прокоментувала заяву Орбана про Зеленського як опонента
Посол України в Угорщині Любов Непоп прокоментувала заяву угорського премʼєра Віктора Орбана про Зеленського як опонента
Про це повідомляє у ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода посол України в Угорщині Любов Непоп.
Як відомо, Віктор Орбан, якого вкотре обрали на посаду премʼєр-міністра Угорщини, після перемоги на виборах, публічно назвав Володимира Зеленського "одним зі своїх опонентів".
Що це означає на практиці і якої трансформації відносин між Києвом і Будапештом слід очікувати після таких заяв?
"Ми всі розуміємо, що президент України Володимир Зеленський не був і не міг бути опонентом прем’єр-міністра Угорщини чи будь-кого з політичних діячів Угорщини. Але що потрібно розуміти: вибори – це завжди емоційний процес. Реакція на перемогу – також емоційна. І ми щиро сподіваємося, що зараз, коли вибори закінчилися, виборча кампанія закінчилася, емоції вщухнуть", - прокоментувала слова Орбана Непоп.
"Я завжди наголошую, що Україна не просто захищає свою безпеку і безпеку Європи. Якщо Україна не буде захищатися, то російські танки завтра будуть біля угорського кордону", - додала вона.
На питання, чи варто у заяві Орбана вбачати сигнал стосовно погіршення відносин між Київ та Будапештом, посол відповіла, що угорська сторона зрозуміла українську емоційність, без якої ми не можемо говорити про війну, а українці зрозуміли емоційність Угорщини стосовно своєї перемоги на виборах.
"Вибори закінчилися – війна триває. Тому зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну для того, щоб зупинити Путіна і не дати йому знищити Україну", - заявляє посол.
- Нагадаємо, що нещодавно Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна
- А вчора Орбан, який відкрито назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе