МіГи суттєво посилять нашу оборону, але стратегічна мета - перехід на сучасні авіаплатформи, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військові літаки МіГ посилять українську оборону, проте стратегічною метою залишається перехід на сучасні авіаплатформи
Про це інформує Олексій Резніков.
"Чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО", - заявляє Резніков.
Міністр оборони України переконує, що питання захисту нашої країни є предметом постійного діалогу з партнерами, адже Росії потрібно давати негайну відповідь на її агресію.
Резніков подякував Словаччині за передані МіГ-29.
"Ми дуже розраховуємо на бойові літаки з Польщі та вдячні польським друзям за ухвалення відповідних рішень. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - пише Резніков.
Урядовець наголошує, що стратегічною метою є перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать українським пілотам переваги над ворогом.
"Щоб наші повітряні аси бачили та могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - додав міністр.
- Перші чотири винищувачі МіГ-29 з обіцяних тринадцяти вже залишили територію Словацької Республіки та прямують до України.
- 3 квітня до України прибуло кілька радянських багатоцільових винищувачів МіГ-29, які передала Польща.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі на озброєнні України є 5 бригад винищувачів - 2 бригади СУ-27 та 3 - МіГ-29.
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