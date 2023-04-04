Про це інформує Олексій Резніков.

"Чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО", - заявляє Резніков.

Міністр оборони України переконує, що питання захисту нашої країни є предметом постійного діалогу з партнерами, адже Росії потрібно давати негайну відповідь на її агресію.

Резніков подякував Словаччині за передані МіГ-29.

"Ми дуже розраховуємо на бойові літаки з Польщі та вдячні польським друзям за ухвалення відповідних рішень. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - пише Резніков.

Урядовець наголошує, що стратегічною метою є перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать українським пілотам переваги над ворогом.

"Щоб наші повітряні аси бачили та могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - додав міністр.