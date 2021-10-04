Міграційна криза: Білорусь вийшла з угоди з ЄС про реадмісію
Білорусь вирішила призупинити дію Угоди про реадмісію з Європейським Союзом
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
4 жовтня,Палата представників схвалила розривання угоди, Рада Республіки підтвердила рішення
З літа Білорусь практично перестала виконувати угоду.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
- У Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту.
- З литовської частини кордону розпочато будівництво "фізичного бар'єра" з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів в ЄС
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