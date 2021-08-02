Міграційна криза в Литві: Ландсбергіс запропонував накласти санкції не лише на Білорусь, а й на Туреччину та Ірак
Литва пропонує накласти санкції ЄС на Туреччину та Ірак як країни, які допомагають Білорусі створювати потік мігрантів
Про це заявив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, передає "Делфі".
"Схоже, що дружні дипломатичні зусилля і ЄС, і Литви з Іраком і Туреччиною не дають результату. Відомства ЄС повинні запропонувати пакети санкцій для всіх що беруть участь в контрабанді", - сказав BNS в понеділок глава литовської дипломатії.
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Він сказав це в зв'язку з намірами авіаліній Іраку відкрити рейси до Мінська ще з трьох міст - Басри на півдні та Ербіля і Сулейманії в Іракському Курдистані. Інформація про відповідні рейси з'явилась на сайтах Мінського аеропорту і авіакомпанії Iraq Airways.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів
- 28 липня Україна пообіцяла передати колючий дріт у відповідь на прохання Литви надати гуманітарну допомогу для зміцнення кордону через нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі. До того у Литві закінчився матеріал для побудови стіни.
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