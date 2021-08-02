Міграційна криза в Литві: Ландсбергіс запропонував накласти санкції не лише на Білорусь, а й на Туреччину та Ірак

Про це заявив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, передає "Делфі".



"Схоже, що дружні дипломатичні зусилля і ЄС, і Литви з Іраком і Туреччиною не дають результату. Відомства ЄС повинні запропонувати пакети санкцій для всіх що беруть участь в контрабанді", - сказав BNS в понеділок глава литовської дипломатії.



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Він сказав це в зв'язку з намірами авіаліній Іраку відкрити рейси до Мінська ще з трьох міст - Басри на півдні та Ербіля і Сулейманії в Іракському Курдистані. Інформація про відповідні рейси з'явилась на сайтах Мінського аеропорту і авіакомпанії Iraq Airways.



Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів

28 липня Україна пообіцяла передати колючий дріт у відповідь на прохання Литви надати гуманітарну допомогу для зміцнення кордону через нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі. До того у Литві закінчився матеріал для побудови стіни.