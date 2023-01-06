Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії

Про це повідомило у twitter посольство України в Британії.

"В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.

23 грудня Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.