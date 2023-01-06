Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
Велика Британія надала Миколаєву 280 генераторів
Про це повідомило у twitter посольство України в Британії.
"В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності", - йдеться у повідомленні.
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- 22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.
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