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Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії

6 січня, 2023 п'ятниця
21:17
Суспільство Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії

Велика Британія надала Миколаєву 280 генераторів

Про це повідомило у twitter посольство України в Британії.

"В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
  • 22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.
  • 23 грудня Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі. 

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Миколаїв
війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
блекаут
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