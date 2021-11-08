"Мілан" встановив шалене досягнення у чемпіонаті Італії
"Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу за останні 27 років
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
У 12-му турі "Мілан" зіграв внічию в дербі з "Інтером" (1:1) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 32 очки - це історичний рекорд, найкращий старт у Серії А, відтоді як за перемогу почали нараховувати по 3 бали (сезон 1994/95).
В турнірній таблиці "Мілан" ділить перше-друге місце з "Наполі", який також набрав 32 очки.
- 4 жовтня стало відомо, що "Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04.
- 8 жовтня захисник "Мілану" Сімон К'єр потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч-2021".
- 13 жовтня голкіпер італійського "Мілану" Майк Меньян отримав травму через яку пропустить 10 тижнів.
- 27 жовтня "Мілан" продовжив контракт з центрбеком Сімоном К'єром.
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