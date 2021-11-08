"Мілан" встановив шалене досягнення у чемпіонаті Італії

Про це повідомляє статистичний портал Opta.



У 12-му турі "Мілан" зіграв внічию в дербі з "Інтером" (1:1) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 32 очки - це історичний рекорд, найкращий старт у Серії А, відтоді як за перемогу почали нараховувати по 3 бали (сезон 1994/95).



В турнірній таблиці "Мілан" ділить перше-друге місце з "Наполі", який також набрав 32 очки.

32 - AC Milan have picked up 32 points in the opening 12 games of a season Serie A for their first time in the three points for a win era. Sturdy. #MilanInter — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) November 7, 2021

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