Мілевський сходив на футбольне шоу в Росію і "розніс" їхню збірну. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Мілевський сходив на YouTube-канал російських журналістів "Коммент.Шоу" і розкритикував їхній місцевий футбол та сказав, що збірна України є сильнішою.



"Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців у останніх матчах – це трохи інше. Якби дозволили грати в одній групі, оце було б!", - сказав Артем Мілевський.



Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.



Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.



За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.



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