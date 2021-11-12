Мілевський сходив на футбольне шоу в Росію і "розніс" їхню збірну. Відео
Культовий нападник Артем Мілевський вважає, що збірна України з футболу є сильнішою за Росію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мілевський сходив на YouTube-канал російських журналістів "Коммент.Шоу" і розкритикував їхній місцевий футбол та сказав, що збірна України є сильнішою.
"Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців у останніх матчах – це трохи інше. Якби дозволили грати в одній групі, оце було б!", - сказав Артем Мілевський.
Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.
Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.
За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.
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