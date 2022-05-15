Мінекономіки підняло граничну ціну бензину та знизило її на дизпальне

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки.

Згідно з ним, середня вартість бензинів встановлюється на рівні 33,36 грн за літр, дизельного пального – 35,31 грн за 1 літр. Ці показники використовуються для обчислення граничної ціни на пальне на АЗС.

У порівнянні з показниками на початок травня ціна бензину зросла на 2,17 грн, дизпального – зменшилась на 32 копійки.

Таким чином, ціна "звичайного" бензину на АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн за 1 літр, на "звичайне" дизпальне – 42,31 грн/літр. Преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.

Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.

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