Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійних поставок електроенергії до України
У Білорусі заявили, що впродовж 25 січня країна постачатиме електроенергію до України
Про це повідомило Міненерго Білорусі.
"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - заявили в міністерстві.
Максимальна потужність електроенергії становитиме 150 МВт.
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