Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійних поставок електроенергії до України

Про це повідомило Міненерго Білорусі.



"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - заявили в міністерстві.



Максимальна потужність електроенергії становитиме 150 МВт.

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