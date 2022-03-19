Мінімальною "програмою" захоплення для росіян було і залишається вихід до адміністративних кордонів "Л/ДНР", – радник міністра МВС
Вадим Денисенко наголосив, що для окупантів питання передовсім стоїть у Маріуполі та Сєверодонецьку
"Ще одне їхнє важливе завдання – створення сухопутного коридору по Азовському морю, яке на їхню думку, має стати виключно російським внутрішнім озером", – додав він в етері Espreso.TV.
Денисенко також зауважив: "Те, що ми відвоювали Миколаївський шлях – це дуже важлива для нас перемога. Цей шлях є одним з ключових для подальшого теоретичного наступу на Одесу і Кривий Ріг. Одесу неможливо взяти суто з моря, особливо тими силами, які на сьогодні є в росіян".
Читайте також: Дальність ураження до 200 км, точність до 100%: яку зброю отримає Україна, – військовий експерт
Окрім того, він переконаний, що знищення Маріуполя та Харкова – це особиста вказівка Путіна, середньовічна позиція новітнього Тамерлана: "якщо місто не капітулює, ми повинні його знищувати".
Читайте також: Кожного дня ми знищуємо великі обʼєми сил і засобів російських окупантів, – Костенко про ситуацію на Миколаївщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе