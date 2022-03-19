Мінімальною "програмою" захоплення для росіян було і залишається вихід до адміністративних кордонів "Л/ДНР", – радник міністра МВС

"Ще одне їхнє важливе завдання – створення сухопутного коридору по Азовському морю, яке на їхню думку, має стати виключно російським внутрішнім озером", – додав він в етері Espreso.TV.



Денисенко також зауважив: "Те, що ми відвоювали Миколаївський шлях – це дуже важлива для нас перемога. Цей шлях є одним з ключових для подальшого теоретичного наступу на Одесу і Кривий Ріг. Одесу неможливо взяти суто з моря, особливо тими силами, які на сьогодні є в росіян".



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Окрім того, він переконаний, що знищення Маріуполя та Харкова – це особиста вказівка Путіна, середньовічна позиція новітнього Тамерлана: "якщо місто не капітулює, ми повинні його знищувати".



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