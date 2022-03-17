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Дальність ураження до 200 км, точність до 100%: яку зброю отримає Україна, – військовий експерт

17 березня, 2022 четвер
09:49
війна з Росією Жданов

Олег Жданов переконаний, що геополітична ситуація змінилась докорінно

"Зеленський фактично поставив Штати перед фактом: якщо ви хочете, щоб ми воювали, то надавайте зброю, яка необхідна, щоб не програли. Тож одразу було прийняте рішення про передачу техніки", – сказав він в етері Espreso.TV.

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Жданов додав: "Зокрема нам передали великі комплекси С-300. Цими комплексами можемо закрити повітря. Окрім того, ними можемо дістати до стратегічних бомбардувальників, якщо вони увійдуть в зону дії цих комплексів. Дальність їх ураження до 200 км".

Також Жданов прокоментував надання Україні Британією ПЗРК Starstreak: "Цей комплекс потужний тим, що ракети летять з надзвуковою швидкістю. Це дає змогу прикривати наші війська та об’єкти в радіусі до 7-ми км".

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Експерт зауважив, що також Україна наполягала на постачанні "бепілотників-камікадзе": "На сьогодні це найефективніші безпілотники, які є. Ці безпілотники справді можуть зависати у повітрі й чекати свою ціль. Точність ураження та попадання становить майже 100%", – сказав він. 

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