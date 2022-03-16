Є пропозиції зробити гуманітарні зони в Україні заборонені для польотів, – ексрадник командувача сухопутних військ США в Європі

"Сьогоднішня промова Байдена – це еволюція його мислення та позиції його адміністрації щодо надання допомоги Україні", – додав він в етері Espreso.TV.



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Вояджер також зазначив: "Зона заборонена для польотів має два фактори: перший – технічно-військовий. Другий, важливіший, як на мене, політична воля. Зараз стоїть питання, як балансувати ці два фактори. Так само до технічного фактора є питання, наприклад, ваші літаки радянського виробництва не мають система розпізнавання “свій - чужий”, тож необхідно, щоб всі літаки не літали. Для України ж вагомо мати небо доступним для своїх літаків".



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